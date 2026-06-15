В Московском регионе ввели «желтый уровень» погодной опасности из-за грозы

В Московском регионе ввели «желтый уровень» погодной опасности. В Москве предупреждение действует до 21 часа 17 июня, об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

В период с 14 по 17 июня в дневные часы местами в российской столице ожидается кратковременный дождь, гроза и усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду.

В Подмосковье «желтый уровень» опасности также связан с грозой. Период предупреждения установлен с 09:00 16 июня до 21:00 17 июня.

В эти дни в дневные часы местами по Московской области ожидается гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду. Жителей и гостей региона призывают быть внимательными. В случае необходимости за помощью можно обращаться по короткому номеру «112».

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