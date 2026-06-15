В Клинском округе 100-летний юбилей отметила труженица тыла

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сегодня в 17:18

Галина Васильевна Баева — ветеран труда и труженик тыла. Война застала ее юной, но она встала в ряды тех, кто ковал Победу в тылу. Работала в колхозе, затем на механическом заводе, позже трудилась лесорубом в Покровке.

Ежедневная норма составляла три кубометра древесины. За тяжелый труд полагались паек хлеба и литр молока. Несмотря на испытания, Галина Васильевна сохранила жизнелюбие и активность.

В 100 лет она готовит домашние пельмени и вареники, много гуляет и старается радоваться каждому дню.

«Двигаться, не завидовать и относиться ко всем с добром», — рассказала юбиляр о своем секрете долголетия.

Василий Власов поздравил именинницу от имени президента, губернатора и жителей округа, передал слова благодарности и вручил подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.