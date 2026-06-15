Пилот скончался из-за падения паралета в Хакасии

сегодня в 18:37

В Республике Хакасия произошло крушение паралета, в результате которого погиб человек. На летательном аппарате находились двое, сообщает РЕН ТВ .

По предварительным данным, воздушное судно рухнуло в Усть-Абаканском районе, в окрестностях населенного пункта Мохов. Пилот паралета скончался на месте.

Находившийся на борту пассажир выжил. Однако получил серьезные травмы и сейчас находится в тяжелом состоянии.

Причины падения неизвестны.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.