Пилот скончался из-за падения паралета в Хакасии

Происшествия

В Республике Хакасия произошло крушение паралета, в результате которого погиб человек. На летательном аппарате находились двое, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, воздушное судно рухнуло в Усть-Абаканском районе, в окрестностях населенного пункта Мохов. Пилот паралета скончался на месте. 

Находившийся на борту пассажир выжил. Однако получил серьезные травмы и сейчас находится в тяжелом состоянии. 

Причины падения неизвестны. 

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