Пилот скончался из-за падения паралета в Хакасии
В Республике Хакасия произошло крушение паралета, в результате которого погиб человек. На летательном аппарате находились двое, сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, воздушное судно рухнуло в Усть-Абаканском районе, в окрестностях населенного пункта Мохов. Пилот паралета скончался на месте.
Находившийся на борту пассажир выжил. Однако получил серьезные травмы и сейчас находится в тяжелом состоянии.
Причины падения неизвестны.
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