Лосиный Петербург: сохатые продолжают покорять улицы города

В последние дни лоси часто появляются в Приморском и Выборгском районах города. Животные бегают по трассам, удивляя водителей, устраивают заплывы в Суздальском озере, а еще обедают травой у районной администрации.

Еще один лось каким-то образом очутился на дороге и пробежал прямо перед автомобилем, который стоял на перекрестке. Водитель и пассажиры не смогли сдержать эмоций, увидев сохатого.

«Ого, лось н****. О*****», — сказали очевидцы.

Другие очевидцы запечатлели, как два лося жуют кусты в парке.

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