Лосиный Петербург: сохатые продолжают покорять улицы города
Перепуганные лоси продолжают удивлять жителей Санкт-Петербурга. Сохатые устроили целый тур по городу, сообщает «Mash на Мойке».
В последние дни лоси часто появляются в Приморском и Выборгском районах города. Животные бегают по трассам, удивляя водителей, устраивают заплывы в Суздальском озере, а еще обедают травой у районной администрации.
Еще один лось каким-то образом очутился на дороге и пробежал прямо перед автомобилем, который стоял на перекрестке. Водитель и пассажиры не смогли сдержать эмоций, увидев сохатого.
«Ого, лось н****. О*****», — сказали очевидцы.
Другие очевидцы запечатлели, как два лося жуют кусты в парке.
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