Лукашенко: конфликт России и Украины может завершиться в 2026 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине может завершиться уже в 2026 году. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Arabiya English, пишет РИА Новости .

«Это очень возможно… И это зависит от воли нескольких человек. Если такая воля и желание есть, эти войны могут быть прекращены в этом году, и даже конфликт между Россией и Украиной может завершиться в этом году», — заявил Лукашенко.

При этом белорусский лидер не уточнил, о каких именно «нескольких человеках» идет речь и какие шаги для этого необходимо предпринять. Конкретные сроки и условия возможного прекращения боевых действий названы не были.

Лукашенко неоднократно высказывался о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине.

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