Массовый сбой произошел у Discord и Steam в России

Жители разных регионов России сообщают в Сети, что не могут пользоваться двумя сервисами — Discord и Steam — из-за сбоя. Пользователи пишут, что ни то, ни другое приложение не открывается, соответствующая информация есть на сайте Downdetector .

Пик жалоб на работу Discord — 20:40, затем сервис стал работать, но с 21:25 снова стал выдавать ошибку. Пользователи не могут войти в приложение, у некоторых из них отображается высокий пинг. Проблемы фиксируют пользователи из Москвы, Московской, Ленинградской, Свердловской и Иркутской областей.

На работу Steam массово стали жаловаться с 21:30. С проблемами столкнулись жители Москвы и Подмосковья, а также Свердловской, Томской и Калужской областей.

С чем связаны сбои в работе сервисов, на момент публикации заметки не уточняется.

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