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В московском Марьино мощный автопожар попал на видео

Вечером 15 июня в Сети появилось видео, на котором видно, как сотрудники МЧС РФ тушили мощный автопожар. Судя по опубликованным кадрам, небольшой грузовик полностью выгорел. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО» .

На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия работал как минимум один расчет МЧС РФ. Спасатели из специальных шлангов тушили пламя.

В какой-то момент густой серый дым рассеялся над местом происшествия, и стало понятно, что, предположительно, «Газель» выгорела полностью. По словам очевидцев, автопожар произошел в районе перекрестка Батайский проезд и маршала Голованова.

На момент публикации заметки информации о пострадавших или погибших не поступало. Все подробности случившегося устанавливаются компетентными органами.

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