Несколько электричек Белорусского направления МЖД задерживаются

сегодня в 23:23

Несколько электричек белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в сторону Москвы из-за автомобиля, который выехал на переезд, сообщили в пресс-службе железной дороги.

«На перегоне Кубинка 1 — Петелино Белорусского направления МЖД водитель легкового автомобиля, по предварительной информации, нарушив правила дорожного движения, несанкционированно выехал на переезд и оказался в габарите двух путей», — говорится в сообщении.

Несколько пригородных поездов дальних маршрутов Белорусского направления в Москву и область следуют с отставанием из-за этого инцидента.

Ранее поезд сообщением Пермь — Чусовская остановили из-за завала камней на путях на подъезде к станции Чусовская.

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