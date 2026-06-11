В Пермском крае электричку пришлось остановить из-за оползня
Поезд сообщением Пермь — Чусовская остановили из-за завала камней на путях на подъезде к станции Чусовская, сообщает «Подъем».
После инцидента в СМИ появилась информация, что из-за оползня якобы произошел сход состава. В пресс-службе Свердловской железной дороги опровергли это. Однако электричку все равно пришлось остановить.
«Схода подвижного состава нет. Работники СвЖД выехали на место для очистки путей», — отметили там.
Поезд встал на перегоне Шибаново — Чусовская. В пресс-службе железной дороги подтвердили, что во всем виновата непогода, из-за которой произошло намывание камней на ж/д пути.
Поезда будет продолжена, как только пути расчистят.
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