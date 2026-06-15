В Калифорнии разбился стратегический бомбардировщик США B-52 Stratofortress

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В Калифорнии потерпел крушение стратегический бомбардировщик США B-52 Stratofortress. Инцидент произошел вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс, пишет РИА Новости .

Как сообщает авиабаза на своей странице в соцсети X, катастрофа случилась в 11:20 по местному времени (21:20 мск). Экипажи экстренных служб немедленно прибыли на место происшествия.

Информация о судьбе пилотов и членов экипажа пока не раскрывается.

Также не уточняется, были ли на борту боеприпасы или вооружение.

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