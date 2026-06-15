Лукашенко выступил за всеобщее ядерное разоружение

«Я за ядерное разоружение. И это должно касаться всех: и России, и США, и Китая, и Израиля, Индии, Пакистана, других стран. Это должно касаться всех», — заявил в интервью телеканалу Al Arabiya белорусский лидер. Его слова приводит агентство БелТА.

По его словам, атака Израиля и Соединенных на Иран под предлогом остановки ядерной программы могла побудить другие страны заполучить в свой арсенал ядерное оружие, чтобы в будущем гарантировать себе защиту от похожих нападений.

Ранее сообщалось, что в последнее время президент США Дональд Трамп начал спрашивать подчиненных о возможности использования ядерного оружия против Ирана для ускорения завершения конфликта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.