Press TV: 3 иранских танкера и два судна прошли через международные воды

Три иранских нефтяных танкера и два судна с иранскими товарами первой необходимости прошли через международные воды после договоренности о снятии блокады США, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.

«По меньшей мере три иранских нефтяных танкера и два грузовых судна с товарами первой необходимости успешно прорвали военно-морскую блокаду США… Суда… беспрепятственно прошли через международные воды», — говорится в сообщении.

Ранее США и Иран подписали договоренности о завершении боевых действий, заявил американский президент Дональд Трамп.

Между тем агентство Reuters пишет об электронном подписании меморандума о взаимопонимании США и Ирана. Свои подписи в документе оставили Трамп, американский вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер Меджлиса Ирана (однопалатного парламента) Мохаммад Багер Галибаф.

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