В парке Владикавказа неизвестный застрелил мужчину

Неизвестный застрелил мужчину в парке Владикавказа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщило СУ СК России по Северной Осетии.

Убийство произошло 13 июня 2026 года на территории лесопарковой зоны, прилегающей к улице Кабардинской города Владикавказа.

Стрелявший скрылся на автомобиле отечественного производства. Потерпевшего отвезли в больницу, где он скончался.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

В ряде Telegram-каналах сообщалось, что 18-летнего жителя Северной Осетии застрелили за неуплату долга, который составил 3,5 тыс. рублей.

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