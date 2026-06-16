Подозреваемого в поджоге двух офисов банка в Туле задержали

Подозреваемых в поджоге двух офисов банка в Туле задержали. В результате поджога никто не пострадал, сообщили УМВД по Тульской области.

Задержанным оказался 20-летний молодой человек.

Он заявил, что действовал под воздействием третьих лиц.

«Возгорание было быстро потушено, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Как рассказали очевидцы, вечером в понедельника они увидели пожар в отделениях на Красноармейском проспекте и улице Фрунзе. По их словам, это могли сделать неизвестные, которые действовали по указу украинских мошенников.

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