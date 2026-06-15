В Туле загорелись 2 отделения банка с разницей в 10 минут, сообщает SHOT .

По предварительной информации, их могли поджечь неизвестные.

Как рассказали очевидцы, вечером в понедельника они увидели пожар в отделениях на Красноармейском проспекте и улице Фрунзе. По их словам, это могли сделать неизвестные, которые действовали по указу украинских мошенников.

Как сообщает Mash, один из пожаров сопровождался взрывом. На место происшествия прибыли пожарные, огонь уже потушили.

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