В многоквартирном доме в Ялте произошел пожар

В Ялте загорелся двухэтажный многоквартирный жилой дом. Площадь пожара составила 300 «квадратов», сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

Пожар произошел на улице Сосновая.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит многоквартирный двухэтажный жилой дом на площади 300 кв. м», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее сотрудники СУ Следственного комитета России по Самарской области отреагировали на трагическое происшествие в доме в Самаре, повлекшее гибель двух человек в результате взрыва газа.

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