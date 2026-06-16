В многоквартирном доме в Ялте произошел пожар
В Ялте загорелся двухэтажный многоквартирный жилой дом. Площадь пожара составила 300 «квадратов», сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.
Пожар произошел на улице Сосновая.
«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит многоквартирный двухэтажный жилой дом на площади 300 кв. м», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Ранее сотрудники СУ Следственного комитета России по Самарской области отреагировали на трагическое происшествие в доме в Самаре, повлекшее гибель двух человек в результате взрыва газа.
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