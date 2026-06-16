На борту разбившегося B-52 в Калифорнии были военные, госслужащие и подрядчики

Смешанный экипаж из военных, госслужащих и подрядчиков находился на борту разбившегося в США стратегического бомбардировщика В-52 Stratofortress, пишет ТАСС .

«Я не буду раскрывать их личности до тех пор, пока их семьям не сообщат информацию [о гибели]», — рассказал полковник Джеймс Хейс.

В результате катастрофы стратегического бомбардировщика В-52 Stratofortress в США погибли 8 членов экипажа.

О причинах аварии не сообщается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.