Умер создатель синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин
Ушел из жизни советский и российский инженер Владимир Кузьмин, создавший синтезатор «Поливокс». Ему было 72 года, сообщили в пресс-службе Экспериментальной фабрики электронных инструментов (ЭФЭМИ).
Отмечается, что инженер умер после третьего инсульта.
«С большой неожиданностью и сожалением сообщаем, что 12 июня после третьего инсульта не стало Владимира Михайловича Кузьмина…», — говорится в сообщении.
«Поливокс» представляет собой переносной электромузыкальный синтезатор.
Ранее на 80-м году жизни скончался бывший руководитель спецподразделения «Альфа» генерал-лейтенант Александр Гусев.
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