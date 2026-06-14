Умер бывший командир «Альфы» генерал-лейтенант Александр Гусев

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке Александр Владимирович Гусев, который возглавлял подразделение антитеррора „Альфа“ с 1995 по 1998 год», — говорится в сообщении.

Гусев родился 26 ноября 1946 года в Москве. В 1965 году окончил Московское суворовское училище, с 1968 года служил в Отдельном Краснознаменном Кремлевском (ныне президентском) полку. С 1989 по 1995 годы Александр Владимирович занимал должность замкоменданта Кремля.

С 31 января 1995 по 8 октября 1998 года Гусев был начальником управления «А» Антитеррористического центра ФСБ России. В первой чеченской войне он проявил себя как выдающийся профессионал, успешно проведя спецоперации по освобождению заложников.

Помимо этого, Гусев руководил подразделениями во время событий в Буденновске и Первомайском, а также операциями по освобождению автобусов с заложниками в Махачкале и на Москворецком мосту в Москве, в аэропортах Домодедово и Шереметьево-1. Кроме того, под руководством Александра Владимировича был обезврежен террорист у шведского посольства в столице.

В 1999 году Гусев уволился с военной службы. Был удостоен ордена Красной Звезды и медали «За боевые заслуги», а также других наград.

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