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В станице Полтавской произошло возгорание на нефтебазе из-за обломков БПЛА

На нефтебазе в станице Полтавской в Краснодарском крае произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА, сообщили в оперштабе региона.

«Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. В ликвидации пожара участвуют 32 человека и семь единиц техники.

Ранее пресс-служба министерства обороны России отчиталась об отражении попытки массированного воздушного удара БПЛА ВСУ.

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