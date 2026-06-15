Пресс-служба министерства обороны России отчиталась об отражении попытки массированного воздушного удара БПЛА ВСУ. В темное время суток подразделения противовоздушной обороны ликвидировали и нейтрализовали 123 вражеских дрона самолетного типа.

Согласно официальным сведениям оборонного ведомства, попытки атак БПЛА ВСУ фиксировались во многих субъектах России. Воздушные цели уничтожались над Тульской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Ростовской, Орловской, Курской, Калужской, Брянской и Белгородской областями.

Кроме того, дежурные расчеты успешно отработали по БПЛА противника в Краснодарском крае, Московском регионе, над Республикой Крым, а также в воздушном пространстве над акваториями Черного и Азовского морей.

В качестве ответных мер на террористические действия киевского режима Вооруженные Силы Российской Федерации осуществили масштабную операцию возмездия. По позициям противника был нанесен скоординированный массированный удар с использованием ударных беспилотников, а также высокоточного вооружения большой дальности морского, наземного и воздушного базирования.

Под огонь попали предприятия оборонно-промышленного комплекса в таких крупных городах, как Днепропетровск, Харьков и Киев. Помимо этого, боевые вылеты и пуски были направлены на разрушение инфраструктуры военных аэродромов и пунктов дислокации территориальных центров комплектования.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что все намеченные цели операции были полностью достигнуты. Назначенные объекты успешно поразили.

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