Бензовоз слетел в кювет и перевернулся в Приморье

В Приморье бензовоз слетел в кювет и перевернулся. В результате аварии погиб водитель, сообщает РЕН ТВ .

По предварительным данным, 53-летний водитель тягача не справился с управлением на повороте, бензовоз съехал в кювет и опрокинулся. Водитель погиб на месте.



Утечки топлива из цистерны не произошло. На место происшествия прибыли экстренные службы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Дубне произошла авария с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. В результате ДТП пострадали два человека.

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