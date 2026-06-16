Бензовоз слетел в кювет и перевернулся в Приморье
В Приморье бензовоз слетел в кювет и перевернулся. В результате аварии погиб водитель, сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, 53-летний водитель тягача не справился с управлением на повороте, бензовоз съехал в кювет и опрокинулся. Водитель погиб на месте.
Утечки топлива из цистерны не произошло. На место происшествия прибыли экстренные службы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее в Дубне произошла авария с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. В результате ДТП пострадали два человека.
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