Два человека пострадали в Дубне в аварии с автобусом и грузовиком у поста ДПС

В Дубне произошла авария с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. В результате ДТП пострадали два человека, сообщает РЕН ТВ .

В момент аварии в автобусе находились 12 пассажиров. Одного из пострадавших госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Информация о втором пострадавшем пока не уточняется.

В «Мострансавто» назвали предварительную причину ДТП. По данным перевозчика, водитель грузовика выехал на перекресток на красный свет светофора. От удара автобус врезался в пост ДПС. На опубликованных в Сети кадрах видно, что лобовое стекло общественного транспорта сильно пострадало.

Все обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются компетентными органами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.