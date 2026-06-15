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Уголовное дело завели после смертельного взрыва газа в самарской многоэтажке

Сотрудники СУ Следственного комитета России по Самарской области отреагировали на трагическое происшествие в доме в Самаре, повлекшее гибель двух человек в результате взрыва газа. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба СК.

Разбирательство инициировано по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, 14 июня в одной из самарских многоэтажек произошел мощный взрыв бытового газа. Он спровоцировал пожар и мгновенное распространение огня по жилым комнатам.

Локализовать пламя оперативно не удалось. Из-за этого два жильца дома получили несовместимые с жизнью травмы. Помимо погибших, в эпицентре ЧП оказались еще 12 граждан.

Пятерых пострадавших, среди которых числятся двое несовершеннолетних детей, экстренно госпитализировали в городскую больницу. У них ожоги и отравление продуктами горения.

Остальным семи жильцам медики оказали помощь на месте происшествия. Криминалисты уже завершили детальный осмотр разрушенных квартир и назначили комплекс судебных экспертиз для выяснения точных причин трагедии.

Инцидент произошел в доме на улице 22 Партсъезда. Были повреждены 24 квартиры.

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