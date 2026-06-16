В Краснодарском крае после атаки БПЛА временно перекрыли трассу
Движение по трассе между станцией Полтавской и хутором Трудобеликовским в Краснодарском крае временно остановлен после атаки БПЛА, сообщили в оперштабе региона.
«… после атаки беспилотников временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают специальные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что на нефтебазе в станице Полтавской в Краснодарском крае произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА.
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