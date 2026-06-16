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В Минздраве назвали вейпинг возможной причиной смерти подростка в Уссурийске

Причиной смерти подростка в Уссурийске Приморского края мог стать вейп, сообщили в пресс-службе Минздрава края.

Тело 13-летнего подростка накануне обнаружила мать.

«Из наиболее вероятных причин врачи отметили курение вейпа», — говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку. Обстоятельства устанавливаются.

Ранее несовершеннолетний набросился на женщину в автобусе в Перми после сделанного ему замечания. Возбуждено уголовное дело.

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