В Минздраве назвали вейпинг возможной причиной смерти подростка в Уссурийске
Причиной смерти подростка в Уссурийске Приморского края мог стать вейп, сообщили в пресс-службе Минздрава края.
Тело 13-летнего подростка накануне обнаружила мать.
«Из наиболее вероятных причин врачи отметили курение вейпа», — говорится в сообщении.
Прокуратура организовала проверку. Обстоятельства устанавливаются.
Ранее несовершеннолетний набросился на женщину в автобусе в Перми после сделанного ему замечания. Возбуждено уголовное дело.
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