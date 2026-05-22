Избиение в пермском автобусе: подросток напал на женщину из-за вейпа

Несовершеннолетний набросился на женщину в автобусе в Перми после сделанного ему замечания. Возбуждено уголовное дело. Кадры нападения опубликовало РЕН ТВ .

Пострадавшая попросила парня не курить вейп в автобусе. Затем словесная перепалка переросла в драку.

На записи несовершеннолетний бьет пассажирку руками и ногами. Затем пинает ее в живот.

В результате драки женщина упала на пол и начала плакать. Но ей не помогли. Несовершеннолетние лишь смеялись.

