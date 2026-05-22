Гном Гномыч повторил выступление знаменитого отца в номере Билана с «Евровидения»

Сын Плющенко повторил его выступление в номере Билана на премии РУ.ТВ

Александр Плющенко, более известный как Гном Гномыч, на премии РУ.ТВ выступил вместе с Димой Биланом на специально подготовленной ледовой площадке. Пока певец исполнял композицию, сын фигуриста Евгения Плющенко повторял номер отца с конкурса «Евровидение».

Однако пользователи Сети не оценили выступление юного спортсмена. По их мнению, юноша «деревянный» и не может выполнять пластичные движения.

«Блин, как же обидно, что у такого музыкального и пластичного Евгения Плющенко такой деревянный сын», — написала одна из россиянок, с которой согласились другие комментаторы.

Ранее стало известно, что Гном Гномыч сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за сборную Азербайджана. Позднее Александр прокомментировал сложившуюся ситуацию и заявил, что был и остается русским человеком.

