Унесло течением: появилось видео падения женщины в бурную реку Южной Осетии
SHOT: женщина упала в реку Южной Осетии, потому что коллега раскачал мост
52-летняя женщина упала в бурную реку Южной Осетии, потому что ее коллега ради шутки раскачал подвесной мост. Видео с моментом падения публикует SHOT.
Женщина стояла на подвесном мосту вместе с двумя коллегами. Под ними бурлила река. В какой-то момент один из мужчин в шутку начал приседать на мосту. Женщина кричала: «Не надо».
После этого они оба упали в реку. Мужчину удалось вытащить на берег, женщину унесло сильным течением.
Сейчас пропавшую ищут вдоль берега. В поисковых мероприятиях участвуют 100 спасателей.
Пострадавшая приехала в Южную Осетию со съемочной группой — она занимается производством кинофильмов и телепередач. На женщину зарегистрировано ООО «Сириус».
