Унесло течением: появилось видео падения женщины в бурную реку Южной Осетии

SHOT: женщина упала в реку Южной Осетии, потому что коллега раскачал мост

52-летняя женщина упала в бурную реку Южной Осетии, потому что ее коллега ради шутки раскачал подвесной мост. Видео с моментом падения публикует SHOT .

Женщина стояла на подвесном мосту вместе с двумя коллегами. Под ними бурлила река. В какой-то момент один из мужчин в шутку начал приседать на мосту. Женщина кричала: «Не надо».

После этого они оба упали в реку. Мужчину удалось вытащить на берег, женщину унесло сильным течением.

Сейчас пропавшую ищут вдоль берега. В поисковых мероприятиях участвуют 100 спасателей.

Пострадавшая приехала в Южную Осетию со съемочной группой — она занимается производством кинофильмов и телепередач. На женщину зарегистрировано ООО «Сириус».

