Ищут 100 спасателей: россиянка упала в бурную реку в Южной Осетии
Сотрудники МЧС Южной Осетии вторые сутки пытаются установить судьбу российской гражданки, которая вечером накануне сорвалась в реку Лиахва. Инцидент произошел на территории Дзауского района в границах населенного пункта Згубир, сообщает ТАСС.
В спасательном ведомстве уточнили, что в поисковых мероприятиях задействован внушительный сводный отряд численностью около 100 человек. Он состоит из специалистов МЧС и сотрудников полиции республики.
Прочесывать береговую линию и русло начали сразу после поступления сигнала о происшествии. Сейчас зона проведения работ расширена и охватывает значительный по протяженности участок водной артерии. Россиянку ищут от непосредственного места падения до микрорайона ЦАРЗ в черте Цхинвала.
Пока оперативные действия спасателей не принесли результатов. Ситуация находится на особом контроле у высшего руководства республики: президент Южной Осетии Алан Гаглоев лично отслеживает ход спасательной операции.
