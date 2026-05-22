Ищут 100 спасателей: россиянка упала в бурную реку в Южной Осетии

В Южной Осетии второй день ищут свалившуюся в реку россиянку

Сотрудники МЧС Южной Осетии вторые сутки пытаются установить судьбу российской гражданки, которая вечером накануне сорвалась в реку Лиахва. Инцидент произошел на территории Дзауского района в границах населенного пункта Згубир, сообщает ТАСС .

В спасательном ведомстве уточнили, что в поисковых мероприятиях задействован внушительный сводный отряд численностью около 100 человек. Он состоит из специалистов МЧС и сотрудников полиции республики.

Прочесывать береговую линию и русло начали сразу после поступления сигнала о происшествии. Сейчас зона проведения работ расширена и охватывает значительный по протяженности участок водной артерии. Россиянку ищут от непосредственного места падения до микрорайона ЦАРЗ в черте Цхинвала.

Пока оперативные действия спасателей не принесли результатов. Ситуация находится на особом контроле у высшего руководства республики: президент Южной Осетии Алан Гаглоев лично отслеживает ход спасательной операции.

