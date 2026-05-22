Жители Подмосковья подали более 3 тыс заявок на техпаспорт онлайн

Более 3 тыс. заявлений на подготовку технического паспорта недвижимости подали жители Подмосковья через региональный портал госуслуг. Электронная услуга доступна в разделе «Жилье» и позволяет выбрать дату выезда специалиста и оплатить работы онлайн, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Обновление технических данных требуется при перепланировке или переустройстве помещения. В частности, после переноса коммуникаций, замены труб, изменения расположения окон и проемов, корректировки поэтажного плана или переноса перегородок.

Услуга «Подготовка технического паспорта» размещена в разделе «Жилье» — «Другое». Для подачи заявления необходимо предоставить заявку на выполнение работ по технической инвентаризации и действующую выписку из ЕГРН, полученную не ранее чем за 10 рабочих дней до обращения, либо документ, подтверждающий право собственности.

Срок оказания услуги составляет 10 рабочих дней. Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от адреса и площади объекта. В сервисе предусмотрены интерактивный календарь для выбора даты и времени выезда специалиста БТИ, а также автоматический расчет стоимости после указания характеристик недвижимости. Оплатить счет можно прямо на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.