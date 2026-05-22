Травматолог предупредил об опасности мюлей на шпильке

Травматолог-ортопед Сергей Дедов заявил, что мюли на высоком каблуке часто приводят к растяжениям, вывихам и переломам. Медики уже отмечают рост числа пациенток с такими травмами, сообщает Life.ru .

Отсутствие задника и неустойчивая шпилька делают мюли одной из самых травмоопасных моделей сезона. При ходьбе пятка не фиксируется, смещается вбок, а мышцы и связки не успевают компенсировать нестабильность. Достаточно неровности или скользкой поверхности — и происходит подворот стопы.

Высокий каблук усугубляет ситуацию: центр тяжести смещается вперед, опорная площадь уменьшается, устойчивость падает.

«Каблук в мюлях очень неустойчивый. Это не платформа. Смотришь — красиво, но неустойчиво. Если увеличить шаг, побежать — это вообще проблема», — предупредил Дедов.

Чаще всего врачи диагностируют растяжения связок голеностопа — с болью, отеком и ограничением движения. Возможны повреждения лодыжек, вывихи стопы, которые требуют вправления под наркозом, а также переломы плюсневых, таранной и пяточной костей.

Особенно опасны падения. В таких случаях травмируются колени, руки, голова, а иногда таз и позвоночник.

«Если бы мы знали, как падать, сгруппироваться, но иногда это не получается. Поэтому при подворотах бывают повреждения и верхних сегментов», — резюмировал врач.

Специалист также напомнил, что влажная обувь повышает риск грибковых инфекций стоп, поэтому важно тщательно ее просушивать.

