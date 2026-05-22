«Выбрал императрицу»: фигуристы Туктамышева и Гуменник рассекретили отношения

Фанаты фигурного катания много месяцев подозревали, что 29-летняя чемпионка мира по этому виду спорта Елизавета Туктамышева и 24-летний Петр Гуменник встречаются. Пара официально объявила об отношениях в социальных сетях, сообщает Lady Mail .

Спортсмены выложили ряд совместных снимков из отпуска. На одной из них пара стоит в обнимку. На других они делали смешные выражения лица.

«Так и живем», — написала Туктамышева.

Один из пользователей написал, что у Гуменника отличный вкус на девушек. Он «выбрал императрицу». Другой комментатор отметил, что «шипперит» пару уже три года.

