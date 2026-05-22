Интеграцию цыган за 2,7 млн руб проведут в Коркине, где жестоко убили таксистку
В Коркине Челябинской области состоится межрегиональный семинар о проблемах интеграции цыган за 2,7 млн рублей. В 2024 году в городе начались волнения после того, как несовершеннолетний представитель цыганской диаспоры зарезал местную таксистку, сообщает URA.RU.
Власти региона ранее организовали аукцион, чтобы найти организаторов мероприятия. Деньги на проведение семинара «Проблемы интеграции цыган в российское общество. Гармонизация этнического взаимодействия в поликультурном пространстве» выделили из бюджета.
Победители аукциона должны будут пригласить к участию в семинаре не менее 150 человек. Это почетные гости, казаки, жители Коркина, представители цыганской общественности. Кроме того, к мероприятию нужно привлечь экспертов, которые разбираются в социально-культурном развитии цыган, профилактике экстремизма и межнациональных конфликтах.
Осенью 2024 года в Коркине зарезили таксистку, мать двоих детей Елену Сарафанову. Обвинения в убийстве предъявили цыганскому подростку. После этого городе начались беспорядки: люди тогда вышли на улицы и начали громить дома диаспоры, а часть цыган покинула город. Обвиняемый в убийстве получил 9 лет и 10 месяцев лишения свободы.
