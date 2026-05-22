Интеграцию цыган за 2,7 млн руб проведут в Коркине, где жестоко убили таксистку

В Коркине Челябинской области состоится межрегиональный семинар о проблемах интеграции цыган за 2,7 млн рублей. В 2024 году в городе начались волнения после того, как несовершеннолетний представитель цыганской диаспоры зарезал местную таксистку, сообщает URA.RU .

Власти региона ранее организовали аукцион, чтобы найти организаторов мероприятия. Деньги на проведение семинара «Проблемы интеграции цыган в российское общество. Гармонизация этнического взаимодействия в поликультурном пространстве» выделили из бюджета.

Победители аукциона должны будут пригласить к участию в семинаре не менее 150 человек. Это почетные гости, казаки, жители Коркина, представители цыганской общественности. Кроме того, к мероприятию нужно привлечь экспертов, которые разбираются в социально-культурном развитии цыган, профилактике экстремизма и межнациональных конфликтах.

Осенью 2024 года в Коркине зарезили таксистку, мать двоих детей Елену Сарафанову. Обвинения в убийстве предъявили цыганскому подростку. После этого городе начались беспорядки: люди тогда вышли на улицы и начали громить дома диаспоры, а часть цыган покинула город. Обвиняемый в убийстве получил 9 лет и 10 месяцев лишения свободы.

