В ВОЗ заявили о 12 выявленных случаях хантавируса из-за вспышки на судне Hondius

Еще один человек, эвакуированный с круизного лайнера MV Hondius, заболел хантавирусом. Всего уже выявлено 12 подтвержденных случаев заражения, сообщает ТАСС .

О новом заболевшем рассказал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, случай заражения выявлен в Нидерландах.

Заболевший — член экипажа судна, который сошел на берег на Тенерифе. Затем он был репатриирован в Нидерланды. Сейчас пациент находится на самоизоляции.

Всего на данный момент зафиксировано 12 случаев заражения и три смерти. О новых случаях гибели от хантавируса не сообщалось со 2 мая.

С 6 по 28 апреля на судне MV Hondius, которое следовало из Аргентины в Европу, произошла вспышка хантавируса. На борту тогда находились 147 человек. 10 мая лайнер уже пришвартовывался к Тенерифе, а недавно достиг конечной точки маршрута — Роттердама.

