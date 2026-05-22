Финалисты «Победоносца» начали готовить итоговые проекты

В Астраханской области участники программы «Победоносец» приступили к подготовке итоговых проектов. Финалисты первого потока завершают обучение и стажировку, сообщает «Бриф24» .

Региональная кадровая программа «Победоносец» реализуется по инициативе губернатора Игоря Бабушкина. Она стала аналогом федерального проекта «Время героев» и направлена на профессиональную адаптацию ветеранов СВО.

Финалисты первого потока с сентября 2025 года проходят модульное обучение, а также стажируются в профильных ведомствах Астраханской области. Программа сочетает теорию и практику в системе регионального управления.

Сейчас участники вышли на завершающий этап. Каждый итоговый проект представляет собой не только учебную работу, но и конкретное предложение по развитию региона.

