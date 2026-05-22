Врач из Подмосковья объяснила, как избежать ожогов на пикнике

Врач-дерматовенеролог из Подмосковья рассказала о рисках термических ожогов во время весенних пикников и напомнила правила первой помощи. С наступлением теплых дней жители чаще готовят на открытом огне, что повышает вероятность травм, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С приходом тепла жители региона все чаще отправляются на природу и готовят еду на костре или мангале. Неосторожное обращение с пламенем, искрами, раскаленными шампурами и посудой может привести к термическим ожогам. Особенно уязвимы дети, так как их кожа тоньше и чувствительнее, а во время игр они нередко забывают о мерах безопасности.

«При ожоге первоочередная задача — как можно скорее охладить пораженный участок. Для этого следует поместить кожу под проточную прохладную, но не ледяную воду на 10–15 минут. Это снизит температуру тканей, уменьшит отек и ослабит боль», — предупредила врач-дерматовенеролог Павлово-Посадского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Шаповал.

После охлаждения необходимо наложить чистую сухую повязку. При появлении пузырей, выраженного покраснения, отека или признаков инфекции, включая гной и повышение температуры тела, следует обратиться к врачу. Специалист подчеркнула, что нельзя смазывать ожоги маслом, сметаной или спиртовыми растворами, так как это мешает теплоотводу и может усугубить повреждение.

Для профилактики ожогов медики рекомендуют держаться на безопасном расстоянии от костра, использовать термостойкие перчатки и не оставлять детей без присмотра рядом с огнем.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.