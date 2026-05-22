Мощная гроза с градом и ветром начинается в Москве и Подмосковье

сегодня в 19:04

На севере Подмосковья гремят раскаты грома и сверкают молнии

На Москву и Московскую область надвигается непогода. По прогнозам синоптиков, в столице ожидаются мощная гроза, град и сильный дождь. Местные жители публикуют в Сети первые раскаты грома, молнии и град размером с горошину, сообщает «Москва с огоньком Live» .

Признаки стихии уже заметны на севере Подмосковья. Там слышны раскаты грома и видны молнии. Непогода постепенно смещается в сторону столицы. Специалисты советуют по возможности оставаться дома.

Водителям следует снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам стоит обходить шаткие конструкции и рекламные щиты. Укрываться под деревьями во время грозы опасно для жизни.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам «101» или «112».

Ранее сотрудники МЧС предупреждали о надвигающейся непогоде как жителей Москвы, так и Подмосковья.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.