Непогода в Подмосковье: МЧС призывает сохранять спокойствие

Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о непогоде. Начиная с середины дня и до конца суток 22 мая местами в регионе ожидаются ливень, гроза и град.

При грозе южный ветер усилится с порывами до 17 метров в секунду. Спасатели призвали жителей и гостей Подмосковья быть бдительными и осторожными. Во время непогоды важно соблюдать все правила безопасности. Особое внимание стоит уделить водителям и пешеходам, которые могут оказаться на улице в разгар стихии.

В МЧС рекомендуют сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо немедленно обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112». Операторы примут вызов и направят на место необходимую помощь.

Ведомство напомнило, что правила безопасности касаются каждого человека. Соблюдение простых рекомендаций поможет избежать травм и неприятных последствий во время непогоды.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.