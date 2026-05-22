Представитель актера Алексея Маклакова опровергла его госпитализацию

Информация о том, что звезда сериала «Солдаты» Алексей Маклаков попал в больницу с острым панкреатитом, является фейком. Об этом заявила его представитель Анна, сообщает Super.ru .

Она назвала новости о плохом самочувствии актера вбросом.

«С Алексеем все в порядке, он едет на примерку, вчера играл в спектакле. Это все неправда!» — сказала Анна.

Она считает, что Маклакова «отправили» в больницу хейтеры, которые уже не раз распространяли фейки о здоровье актера. Анна раскритиковала авторов подобных вбросов и заявила, что «ни один из разов, что про него писали, неправда».

Ранее в Сети появилась информация, что актера якобы экстренно госпитализировали с острым панкреатитом. Сообщалось, что он «провел в стационаре неделю».

