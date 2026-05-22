Звезду сериала «Солдаты» Алексея Маклакова госпитализировали с панкреатитом

сегодня в 12:04

Актера Алексея Маклакова, известного по роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», экстренно госпитализировали с острым панкреатитом. 65-летний артист пожаловался на сильные боли в животе. Анализы показали серьезное воспаление, сообщает Mash .

Предварительно известно, что Маклаков провел в стационаре неделю. Врачи посадили его на жесткую диету, исключив всю вредную пищу. Параллельно актеру кололи мощные антибиотики и следили за давлением — у артиста диагностирована гипертония.

В настоящий момент состояние Маклакова улучшилось. Его здоровью ничего не угрожает, однако медики рекомендуют соблюдать диету и регулярно наблюдаться у специалистов.

Врачи выписали его домой под амбулаторное наблюдение. На звонок журналистов актер не ответил.

В начале мая Алексей Маклаков получил звание заслуженного артиста России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.