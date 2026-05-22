Евро в июне 2026: диапазон курса и советы предпринимателям

В июне 2026 года курс евро, вероятно, будет двигаться в диапазоне 84–88 рублей с возможными краткосрочными отклонениями от 81 до 91 рубля, а основное давление на рубль окажут сезонный рост импорта и постепенное снижение ключевой ставки ЦБ, сообщил РИАМО коммерческий директор инвестиционной платформы АО «Доля Роста» Валерий Богинский.

По словам эксперта, базовый сценарий на июнь предполагает средний курс 84–87 рубля за евро с повышением к концу месяца до 85–88 рублей. При укреплении рубля евро может опускаться до 81–83 рублей, а при ослаблении — подниматься до 89–91 рубля.

Богинский отметил, что сдерживать рост европейской валюты будут высокая ключевая ставка ЦБ, продажи валюты по бюджетному правилу и стабильные высокие цены на нефть. А толкать евро вверх — сезонный рост импорта в начале лета, тренд на постепенное снижение ставки и возможное увеличение спроса на валюту со стороны бизнеса перед летним периодом.

Эксперт добавил, что в июне давление на рубль обычно немного усиливается из-за сезонности, но резкого обвала не ожидается. В целом на лето (июнь–август) прогнозируется умеренное ослабление рубля до 84–92 рублей за евро.

Что делать предпринимателям

Импортеры и компании с валютными расходами заплатят дороже за товары и оборудование, экспортеры получат меньше рублей при конвертации, а у малого бизнеса с импортными товарами может сжаться маржа.

Богинский дал пять рекомендаций бизнесу на лето 2026 года:

· зафиксировать курс заранее при планировании крупных закупок валюты;

· хеджировать риски, держа часть средств в валюте или на валютных счетах;

· закладывать возможное ослабление рубля на 3–5% в цены;

· оптимизировать импорт через поиск альтернативных поставщиков или локализацию производства;

· ускорять сбор валютной выручки.

Главные риски лета, по мнению эксперта, — ускоренное снижение ключевой ставки, рост импорта и возможные геополитические новости.

