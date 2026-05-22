Феномен Ларисы Гузеевой: от «Жестокого романса» до главной свахи и иконы соцсетей

В материале РИАМО читайте о «феномене Гузеевой», почему ее личные неудачи помогают миллионам, и как она умудряется диктовать моду, соревнуясь с молодежными трендами.

В современном медиапространстве, где звезды вспыхивают и гаснут со скоростью прокрутки ленты, Лариса Гузеева остается константой. Актриса, чья карьера началась с роли нежной Ларисы Огудаловой в «Жестоком романсе», совершила невероятный кульбит: она не просто сохранила актуальность, а превратилась в живой мем, голос народа и главную «сваху» страны.

Противоречия Ларисы Гузеевой как основа имиджа

Фото - © Валерий Левитин/РИА Новости

Главный парадокс популярности Гузеевой заключается в ее роли ведущей шоу «Давай поженимся!». Женщина, чей личный путь к семейному счастью был усеян драматичными расставаниями и тяжелыми испытаниями, учит страну строить отношения. Но именно в этом и кроется секрет доверия: зритель видит не «глянцевого» психолога, а женщину с биографией.

От «учительской дочки» к столичной вольнице

Детство Ларисы в Оренбургской области прошло под строжайшим надзором матери и отчима: ей запрещали даже смотреть сцены с поцелуями по ТВ, о чем она рассказывала в своих интервью. Протестом против домашних догм стали короткие юбки, курение и дерзкое поведение, из-за чего мать-учительницу отчитывали в школе. Сразу после получения аттестата Гузеева уехала в Москву, где влюбилась в авангардного музыканта Сергея Курехина. Она последовала за ним в Ленинград и поступила в театральный, окунувшись в среду неформалов, но через четыре года их союз распался.

«Жестокий романс» и триумф вопреки образу

Путь в большое кино Ларисе открыл роман с Сергеем Шакуровым. Именно он порекомендовал ее Эльдару Рязанову. На пробы будущая звезда явилась в рваных джинсах и с «Беломором», чем шокировала режиссера, но после перевоплощения в Ларису Огудалову стала главной гордостью фильма. Картина сделала ее знаменитой на весь СССР, однако личные отношения с Шакуровым после съемок сошли на нет.

Борьба с зависимостями и тайные страсти

Первый брак актрисы был с ассистентом оператора Ильей Дреновым — и обернулся трагедией: муж оказался наркозависимым. Несколько лет Лариса безуспешно пыталась его спасти, прощая срывы. В этот тяжелый период у нее случился мимолетный, но яркий роман с Дмитрием Нагиевым. Связь оборвалась, когда Гузеева узнала о беременности жены Нагиева и не захотела разбивать семью. После развода и смерти первого супруга актриса сама едва не спилась, но нашла в себе силы бросить пагубную привычку ради мечты о ребенке.

Поиск стабильности и грузинский этап

Вторым мужем стал актер Каха Толордава, с которым Лариса познакомилась в Грузии на съемках. В 1992 году у них родился сын Георгий. Несмотря на рождение ребенка, брак быстро рухнул: супруги оказались слишком разными по темпераменту и взглядам на воспитание. Гузеева вернулась в Москву, где за ней начал преданно ухаживать давний друг студенчества, ставший успешным ресторатором, — Игорь Бухаров.

Тот, кто умеет ждать: финал личной драмы

Бухаров годами оставался «в запасе», пока Лариса искала счастья с другими. Все изменил несчастный случай: когда ее сын ошпарился кипятком в самолете, именно Игорь за считанные часы нашел врачей и медикаменты. Окончательное осознание пришло, когда после очередной вечеринки Гузеева вернулась пьяная, но Бухаров встретил ее не упреками, а искренней заботой. Гузеева поняла, что надежность и тихая любовь важнее былых африканских страстей, и наконец обрела покой в браке с человеком, который ждал ее всю жизнь.

Лариса Гузеева и вечные скандалы

Фото - © Наталья Селиверстова/РИА Новости

Гузеева никогда не боялась конфликтов, а ее медийные войны публика помнит десятилетиями. Одним из самых громких стал ее затяжной конфликт с коллегой по съемочной площадке Розой Сябитовой. В выпуске о женихе из Италии Сябитова и Гузеева так увлеклись обсуждением, что оно переросло в жаркий спор. Ведущие разговаривали о привычках и обязанностях мужчин и женщин в браке, перешли на повышенные тона и даже замахнулись друг на друга лежащими на столе предметами. Сябитова не хотела отдавать победу в схватке коллеге и громко выкрикнула: «Ты тупая, что ли, я не пойму?».

Не менее обсуждаемым стал разрыв с астрологом Василисой Володиной. Когда та в разгар пандемии ушла из шоу ради безопасности семьи, Гузеева публично обвинила ее в предательстве.

«И когда она в интервью [Надежде Стрелец] сказала, что выбрала между кошельком и жизнью жизнь, она и тут нас опустила. А мы все остальные (сто человек, которые делают программу) выбрали кошелек? Это же так низко и отвратительно», - сказала ведущая.

Возвращение Василисы в программу Гузеева назвала невозможным: «Нет. Она же предала».

Участникам «Давай поженимся!» тоже регулярно достается от острой на язык ведущей. Гузеева может открыто высмеять, отчитать или довести до слез. Так, в одном из выпусков она публично оскорбила участницу, заявив, что ее стихи находятся «на пещерном уровне», а в другом эфире применила нецензурную лексику в адрес мужчины. Несмотря на требования принести извинения, ведущая всегда остается непреклонной.

В список ее «жертв» попадали и знаменитости: Прохору Шаляпину актриса, например, сказала, что тот не умеет петь — так и она без проблем споет. Шаляпина это задело: «Она на меня наехала, что я потрепанный жизнью. Что только не говорила мне! А у нее? Одна немая роль в фильме „Жестокий романс“. Ни одного слова не сказала. И все! Остальное в ее карьере — это результат хорошего настроения Константина Львовича», — поделился он в YouTube-шоу «Алена, блин».

Модные эксперименты: стиль а-ля «базар» и копирование Глюкозы

Стиль Ларисы Гузеевой — бесконечное поле для дискуссий. На экранах стилисты проекта намеренно создают для нее провокационные, пестрые наряды. Этот стиль а-ля «базар» или «колхозный шик» идеально подчеркивает ее экранное амплуа женщины из народа. Удивительно, но сама Гузеева относится к этому с потрясающим юмором. Она спокойно надевает вещи, которые ей явно не идут, и может прямо во время эфира самокритично заявить, что одета ужасно.

Главным шоком для аудитории в последнее время стали радикальные бьюти-эксперименты звезды. Гузеева неожиданно для всех в 2025 году осветлила пряди у лица и брови. В соцсетях сразу же отметили, что телеведущая фактически скопировала дерзкий, футуристичный стиль певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова).

При этом в реальной жизни Лариса Гузеева выглядит совершенно иначе: она предпочитает элегантный комфорт, сдержанные тона и качественный крой. Актриса ведет активную борьбу с лишним весом, занимается спортом, следит за питанием и регулярно посещает косметологов — хотя и не очень любит это дело. «Конечно, кардинально нужно все это резать, но пока боязно. Обойдусь», — поделилась звезда в запрещенной соцсети в 2023 году. Она уверяет, что является противницей пластической хирургии, хотя скептики регулярно пытаются найти на ее лице следы радикальных вмешательств.

Почему взрослое поколение подражает Ларисе Гузеевой

Фото - © Илья Питалев/РИА Новости

Для женщин «50+» Лариса Гузеева давно стала визуальным ориентиром — и тому есть несколько причин:

Право на яркость: Она демонстрирует, что взрослая женщина может носить яркий макияж и сложный крой, не выглядя при этом нелепо.

Работа с формами: Ее стиль — это мастер-класс по тому, как подчеркнуть достоинства и скрыть нюансы фигуры, оставаясь в рамках актуальной моды.

Уверенность: Главный «аксессуар» Гузеевой — это ее взгляд. Подражая ее стилю, женщины пытаются перенять ее внутреннюю броню.

В чем секрет долголетия «феномена Гузеевой»

Фото - © Кадр из фильма "Жестокий романс" по мотивам пьесы Александра Островского "Бесприданница". 1984 год. Киностудия "Мосфильм"./РИА Новости

Лариса Гузеева давно перестала быть просто телеведущей, превратившись в настоящий культурный феномен и неиссякаемый источник контента для рунета. Ее прямолинейность, граничащая с житейской мудростью и дерзким сарказмом, превращает каждый выпуск «Давай поженимся!» в сокровищницу хлестких афоризмов. Пользователи мгновенно «растаскивают» ее реплики на цитаты, а легендарные экспрессивные высказывания (вроде того самого про «пид***с! пид***сина!») обеспечили ей статус королевы мемов.

В прошлом году на одном из выпусков легендарного шоу жених привез в подарок ведущим ананасы в горшках. Роза Сябитова не сдержалась и рискованно пошутила, вспомнив известный мем с участием Ларисы Гузеевой: «АНАНАСИНА!» — проскандировала соведущая.

Видеоотрывки с участием Гузеевой живут собственной жизнью в TikTok и Telegram, становясь универсальными ответами на любые абсурдные жизненные ситуации, ведь мало кто умеет так филигранно сочетать в одной фразе материнскую заботу и беспощадную иронию.