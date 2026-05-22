сегодня в 13:35

Неизвестный выстрелил в мужчину в районе Кутузовского проспекта ночью

Неизвестный открыл стрельбу в районе Кутузовского проспекта в Москве, пытаясь убить мужчину, сообщает «112» .

В ночь на 22 мая жители домов, расположенных на улице Студенческой, услышали выстрелы. На место происшествия сразу же были вызваны полиция и медики.

Выяснилось, что неизвестный совершил нападение на мужчину. Он выстрелил в жертву из огнестрельного оружия.

Пострадавший получил ранение, его госпитализировали, в настоящий момент состояние неизвестно. Обстоятельства произошедшего выясняются.

