Неизвестный выстрелил в мужчину в районе Кутузовского проспекта ночью
Неизвестный открыл стрельбу в районе Кутузовского проспекта в Москве, пытаясь убить мужчину, сообщает «112».
В ночь на 22 мая жители домов, расположенных на улице Студенческой, услышали выстрелы. На место происшествия сразу же были вызваны полиция и медики.
Выяснилось, что неизвестный совершил нападение на мужчину. Он выстрелил в жертву из огнестрельного оружия.
Пострадавший получил ранение, его госпитализировали, в настоящий момент состояние неизвестно. Обстоятельства произошедшего выясняются.
