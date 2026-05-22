Финал третьего сезона БШЛ прошел в Балашихе

В рамках церемонии наградили победителей в 19 номинациях. Участниками мероприятия стали школьные команды, наставники, директора образовательных учреждений, члены судейской коллегии, а также почетные гости: председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, Герой России Иван Клещеров, руководитель Московского областного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц, руководители предприятий округа.

«Проект БШЛ — это спорт, образование, дружба и, конечно, невероятная энергия. Когда в конце 2023 года мы запускали эту инициативу, все начиналось с четырех дисциплин и 1500 участников. А сегодня лига объединила больше 10 тысяч школьников округа. И, самое главное, вы привлекли еще родителей, учителей, и все, что вы делаете, оценил губернатор, а самое главное — заметил и поддержал президент. Это движение сегодня не только в этих стенах, оно идет по всей стране, и это дорогого стоит», — отметил Игорь Брынцалов.

Звездными гостями стали лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков, женский гроссмейстер, вице-чемпионка Москвы среди женщин по шахматам Мария Фоминых, футболист и заслуженный мастер спорта России Игорь Семшов, баскетболист и чемпион НБА Тимофей Мозгов.

Церемонию закрытия Балашихинской Школьной Лиги провел ведущий телепередач на каналах «Матч ТВ» и «СТС» Василий Артемьев. Для участников и гостей мероприятия подготовили яркую концертную программу. На сцене выступили Gazan, Jacone & Kiliana, Анна Немченко и Mia Boyka.

«Самое важное и яркое событие этого года — это финал БШЛ. Мы с вами первые в стране запустили это проект, и сегодня самая масштабная школьная лига проходит здесь. Мы идем дальше, у нас появляются новые дисциплины и новые возможности. Мы подписали соглашение со Спортмастером и с „Планетой КВН“, нашу лигу заметил и поддержал наш президент Владимир Владимирович Путин. Я благодарю каждого за участие, за вложенные силы и время. Это был еще один невероятный сезон, который показал, что БШЛ — круче всех!» — сказал Сергей Юров.

Главный кубок сезона и звание сильнейших забрала команда «ТЭМП» школы № 5. Они стали абсолютными чемпионами и получили главную награду — сертификат на 5 миллионов рублей.

Третий сезон БШЛ состоял из 14 направлений и 18 дисциплин. Помимо традиционных видов спорта и творческих конкурсов, участники опробовали новые форматы: «Спортивный родитель», «Фиджитал», «Инженерный триатлон», «Дебаты» и «Голос».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.