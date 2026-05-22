Защита пенсионерки обратилась в Верховный суд из-за иска к Пугачевой

Суд отклонил иск воронежской пенсионерки, которая пожаловалась на певицу Аллу Пугачеву. Теперь защита женщины обратилась в Верховный суд, сообщает РИА Новости.

В начале апреля 86-летняя жительница Лискинского района посмотрела интервью Примадонны на канале «Скажи Гордеевой*» и возмутилась. Она посчитала, что артистка некорректно высказывалась на острые политические и общественные темы.

Пенсионерка подала иск в суд, требуя, чтобы Пугачева выплатила 15 млн рублей в фонд «Защитники Отечества», но иск был возвращен из-за неподсудности. Жалоба в апелляционный суд тоже не помогла.

Теперь адвокат женщины Михаил Романов обратился в Верховный суд. При этом пенсионерка изъявила желание лично присутствовать на слушании. Потому она попросила рассмотреть иск в ближайшем к ней суде, в том числе из-за возраста и состояния здоровья.

* Признана в России иноагентом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.