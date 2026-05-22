Врио гендиректора «Лужников» Поселенов пообещал вернуть пространство спортсменам

В ходе разговора Поселенов рассказал, что прокатные городские самокаты будут запрещены в Лужниках. Оставить их нужно будет до КПП. На территории Лужников будут другие самокаты с ограничением скорости 10км/ч, кроме спортивных зон.

Также администрация «Лужников» взяла в работу вопрос о питьевых фонтанчиках. Она рассмотрит возможность их установки возле площадок воркаут вдоль беговых дорожек. Кроме того, проезд автомобилей через зону фонтанов будет закрыт к осени.

Блогер и Поселенов обсудили установление двусторонних арок-ворот над всеми спортивными дорожками по всей ширине каждые 500-600м с дисплеем и запись объявлений по громкой связи с правилами использования спортивных дорожек.

Также Поселенов пообещал обеспечить усиленный контроль за за употреблением алкоголя вне зоны ресторанов. Также на встрече обсудили тему разработки мобильного приложения, с всплывающим окном о правилах пользования спортивными объектами.

Ранее жители в соцсетях пожаловались на то, что в «Лужниках» беговые дорожки захвачены отдыхающими и посетителями ресторанов. Спортсмены вынуждены делить дорожку с гуляющими людьми, детьми и самокатчиками. Кроме того, в тренировочных зонах и на тротуарах отдыхающие паркуют авто.

