«Патрики переехали»: москвичи в шоке от засилья тусовщиков в Лужниках

Спонтанный видеоролик блогера из Москвы, записанный во время тренировки в «Лужниках», спровоцировал широкий общественный резонанс. За сутки публикация набрала более миллиона просмотров, тысячи комментариев в социальных сетях, разошлась по крупным Telegram-каналам и СМИ, к мужчине присоединились и другие жители столицы.

В своем обращении автор указал на то, что в Лужниках беговые дорожки захвачены отдыхающими, посетителями ресторанов. По словам автора видео, исторически ориентированные на спорт местность сейчас якобы перестала быть безопасной для тренировок.

Спортсмены вынуждены делить дорожку с гуляющими людьми, детьми и самокатчиками. При беге на высоких скоростях это создает угрозу столкновений и травм.

Кроме того, в тренировочных зонах и на тротуарах отдыхающие паркуют авто.

Другой пользователь Сети выложил собрание люксовых автомобилей на Лужниках. На кадрах заметили Rolls-Royce и Lamborghini.

«Патрики переехали», — пошутила в комментариях под этим видео одна из пользовательниц.

Еще одна девушка опубликовала, как на Лужниках в фонтанах купаются люди.

Другой пользователь показал видео и заявил, что территорию спорткомплекса фактически превращают в аналог Патриарших прудов, ориентируясь на привлечение праздно отдыхающей аудитории, блогеров и любителей ночных тусовок. На смену тренировочному процессу пришли массовые вечеринки, а в спортивных зонах курят сигареты, распивают алкогольные напитки.

