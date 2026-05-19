В Картахене туристы пытались вывезти обезьян из страны в нижнем белье

Туристам, хотевшим вывезти обезьян из Колумбии в нижнем белье, грозит до 12 лет

В аэропорту имени Рафаэля Нуньеса в Картахене задержали мужчину и женщину, которые пытались вывезти трех редких детенышей обезьян, спрятав их в нижнем белье. Одно из животных погибло, сообщает «Царьград» .

Сотрудники службы безопасности обратили внимание на подозрительное поведение 27-летней женщины и 26-летнего мужчины и провели дополнительный досмотр. В результате у них обнаружили трех маленьких обезьян: двух белолобых капуцинов и детеныша красного ревуна. Последний задохнулся в тесной одежде.

Пара собиралась вылететь в Доминикану, однако вместо этого оказалась в полицейском участке. Выживших капуцинов передали ветеринарам. По оценке властей, стоимость животных на черном рынке превышает 5,1 тысячи фунтов стерлингов — около 492 тысяч рублей.

Задержанным предъявили обвинения в незаконной торговле дикими видами и контрабанде природных ресурсов. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным портала Infobae, в Латинской Америке участились случаи незаконного вывоза животных. Всемирный фонд дикой природы (WWF) отмечает, что этот рынок занимает четвертое место в мире по прибыльности после торговли наркотиками, оружием и человеческими органами. За последние пять лет в Колумбии спасли более 20 тысяч животных, которых пытались вывезти через аэропорты.

