Ходорковский* лишил главу СБ дома после нападения на Волкова**

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* забрал элитный дом у руководителя своей службы безопасности Криса Кучинскаса после репутационного скандала, связанного с нападением на главу политических проектов ФБК** Леонида Волкова*, сообщает RT .

По данным источника RT в окружении бизнесмена, особняк Club House расположен на Бьют-авеню в Ричмонде — престижном пригороде Лондона. Стоимость жилья в этом районе начинается от 2 млн фунтов стерлингов (более 190 млн рублей), сейчас дом оценивается примерно в 2,7 млн фунтов.

«Ходорковский* отдал этот дом Крису, и он там жил… Михаил Борисович* иногда жалует особо отличившихся приближенных дорогими подарками, тогда как большинство рядовых сотрудников получают зарплату меньшую, чем в среднем по Европе, и вынуждены буквально сводить концы с концами», — рассказал источник RT в окружении бизнесмена.

Кучинскас формально владельцем недвижимости не стал — ему позволили проживать в доме. После инцидента особняк переоформили с бермудского офшора на 35-летнюю дочь Ходорковского* Анастасию.

* Признаны иностранными агентами. Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Организация признана в России экстремистской и террористической, ее деятельность запрещена.